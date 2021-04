🎥 Champions League : exploit du PSG à l'Allianz Arena, Chelsea prend une belle option sur la qualification

La soirée de Ligue des Champions proposait une belle affiche entre le PSG et le Bayern, remake de la derniÚre finale, et une opposition entre Porto et Chelsea.

Bayern - PSG

Le choc du soir se jouait sous la neige de Bavière, dans des conditions difficiles. Le Bayern abordait la rencontre privé de sa machine à buts, Robert Lewandowski. Face à ses anciennes couleurs, Choupo-Moting passait tout près de marquer avant que Mbappé (servi par Neymar) n'ouvre le score, sur une frappe mal repoussée par Neuer (3e). Le PSG laissait ensuite passer la tempête avant de doubler la mise. Neymar, à nouveau, trouvait Marquinhos qui remportait son face à face avec Neuer (28e), avant de sortir sur blessure. Le Bayern continuait à pousser et Choupo-Moting réduisait finalement le score (37e) de la tête.

Après la pause, Thomas Müller (60e) égalisait de la tête et relançait la partie. La partie s'emballait et le PSG frappait à nouveau sur contre, Mbappé (68e) trompait Neuer et Boateng d'une frappe au sol au premier poteau, laissant le portier allemand de marbre. Le Bayern repartait ensuite de l'avant et tentait le tout pour le tout mais le PSG tenait bon et repartait finalement avec une victoire très importante de Bavière. Le match retour s'annonce palpitant.

Porto - Chelsea

Porto et Chelsea se défiaient à l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Séville (pour raisons sanitaires). Malgré un rythme en début de match imposé par Porto, c'est bien Chelsea qui ouvrait le score. Jorginho troubait Mount (32e) qui éliminait Sanusi avant de décocher une frappe croisée qui faisait mouche. Bousculés, les Blues souffraient mais restaient solides devant la pression mise par Porto, qui se montrait dangereux à plusieurs reprises. Finalement, Chelsea faisait le break peu après la transversale de Pulisic (83e), Chilwell doublait la mise (85e) profitant d'une erreur défensive. Avec cette victoire, Chelsea prend une sérieuse option sur la qualification avant le match retour.