Klopp s'en prend à l'arbitre

L'entraîneur allemand de Liverpool n'a pas apprécié le traitement réservé à Sadio Mané.

Si l’arbitrage a beaucoup fait parler à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund (2-1) mardi, l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, estime qu’il y avait aussi des choses à dire à ce niveau dans l’autre affiche de la soirée, face au Real Madrid (1-3). Le technicien allemand accuse notamment l’arbitre, Felix Brych, d’avoir réservé un traitement de faveur à son ailier Sadio Mané (28 ans, 9 matchs et 3 buts en LdC cette saison). En cause : un contact litigieux avec Lucas Vazquez non sanctionné qui débouche sur le 2-0 pour les Merengue.

"La situation avec Sadio, je ne suis pas sûr de ce que l'arbitre a fait ce soir. Ça ressemblait à quelque chose de personnel, car il a traité cette situation, qui est une faute claire, comme si c’était un plongeon ou quelque chose comme ça. Et, à partir de ce moment-là, chaque fois que Sadio tombait, il ne pouvait plus rien obtenir. Ce n’est tout simplement pas correct. Je lui ai dit après le match, je pense qu’il a été injuste avec Sadio", a pesté le coach des Reds en conférence de presse.

"Ce n’est pas lui qui nous fait perdre le match mais vous avez juste besoin d'un bon arbitre", a tout de même nuancé le natif de Stuttgart, conscient que ses hommes ont commis trop d’erreurs.