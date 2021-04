La "finale retour" du PSG : Pochettino peut-il frapper un grand coup ?

De l'eau a coulé sous les ponts depuis le Final Four de Lisbonne et le match le plus important de l'histoire du PSG, face au Bayern Munich. Les deux équipes se retrouvent pour un "match retour" en deux temps que Paris doit gagner pour sauver sa saison.

C'est chaque saison ou presque la même histoire : une fois en matchs à élimination directe, le Paris Saint-Germain est peut-être le club sur lequel la pression est la plus grande. Oui, Manchester City a également fait de la Coupe aux Grandes Oreilles son objectif ultime, mais dominer régulièrement avec la manière en Premier League, un championnat reconnu comme plus compétitif que la Ligue 1, suffit bien souvent au bonheur des propriétaires émiratis. Si Guardiola est éliminé par Dortmund, il pourra toujours ajouter une PL à son palmarès, là où un Hexagoal n'a franchement plus grande saveur pour Paris.

On pensait que la saison passée serait la bonne : auteurs d'un quadruplé domestique moins exceptionnel qu'il y paraît (c'était le 4e de l'ère qatarienne), les Parisiens de Thomas Tuchel tirent parfaitement profit du format Final Four en manche unique pour se hisser en finale de la Ligue des Champions où ils tombent sur un Bayern Munich un cran au-dessus ... et qu'ils retrouvent désormais en quarts de finale dans un contexte bien différent.

Un nouvel exploit ?

Mauricio Pochettino a succédé à Tuchel et son bilan est pour l'instant totalement dépendant de la scène européenne : la prestation du PSG en 8e de finale face au FC Barcelone est probablement l'une des plus belles du club sous le règne QSI, là où la finale de 2020 avait paradoxalement été atteinte face à des adversaires considérés comme de moindre standing (et en passant par le chas de l'aiguille face à l'Atalanta).

Sur la scène nationale, Pochettino fait face à une situation compliquée : privé de nombreux joueurs, ayant hérité d'un "cas" Neymar qui commence à devenir gênant, l'Argentin s'est récemment incliné face au LOSC et l'hypothèse d'un PSG ne finissant pas champion est loin d'être farfelue. Autrement dit : même sans l'ombre de Lisbonne, ce double duel face au Bayern Munich (qui est de son côté la même machine de guerre que d'habitude) serait crucial. Une qualification et Paris deviendrait de facto le favori absolu au trophée, tout en se donnant de l'air par rapport au championnat (car après tout, qui n'échangerait pas une Ligue 1 contre une C1 ?). Une élimination et la catastrophe peut être totale ...