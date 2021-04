Nice ne manque pas d'ambition et veut ... Christophe Galtier

Christophe Galtier est en tête de la Ligue 1 avec le LOSC. Pourrait-on pour autant le voir entraîner un autre club français la saison prochaine ? C'est ce qu'espère l'OGC Nice.

L'OGC Nice ne manque pas de moyens et visiblement pas non plus d'ambitions : d'après les informations de L'Equipe, le club azuréen aurait contacté Christophe Galtier, entraîneur en poste au LOSC avec lequel il est en tête de la Ligue 1, pour lui proposer ... le double de son salaire actuel. Nice est actuellement 10e du championnat et veut visiblement changer les choses.

Galtier, cependant, ne serait pas intéressé et Lille souhaiterait prolonger au plus vite son entraîneur jusqu'en 2022, avait annoncé Olivier Létang sur RMC.