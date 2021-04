Norwich écrase le Huddersfield de Mbenza et se rapproche de plus en plus d'une remontée

Norwich City a frappé fort ce mercredi en Championship. En parallèle aux rencontres de Ligue des Champions, Norwich City recevait Huddersfield Town, 19e de Championship, et n'a laissé aucune chance à Isaac Mbenza et ses équipiers. L'ancien du Standard était titulaire mais n'a rien pu faire : à la pause, le score était déjà de 5-0 avec un doublé de Pukki, qui inscrira le 6-0 sur penalty en seconde période. Le score final sera de 7-0, et les Canaris ne sont qu'à 5 points de retrouver officiellement une Premier League qu'ils ont quittée la saison passée.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie