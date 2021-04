Racisme: trois joueurs de Liverpool visés, le club communique

Suite à la défaite sur la pelouse du Real Madrid, trois joueurs de Liverpool ont été la cible de propos racistes sur les réseaux sociaux.

Trent Alexander-Arnold, Naby Keïta et Sadio Mané ont été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite des Reds sur la pelouse du Real Madrid ce mercredi soir. Du coup, le club a tenu à réagir de manière officielle ce jeudi pour dénoncer ces agissements qui doivent être bannis une fois pour toutes.

"Un fois de plus, nous discutons malheureusement d’actes racistes odieux le lendemain d’un match de football. C’est tout à fait inacceptable et cela doit cesser, a écrit le club des bords de la Mersey dans un communiqué. Le LFC condamne toutes les formes de discrimination et nous continuons à travailler avec nos plateformes d’intégration dans le cadre de notre initiative ‘Ensemble Rouge’ pour faire campagne contre. En tant que club, nous offrirons à nos joueurs tout le soutien dont ils pourraient avoir besoin. Nous travaillerons également avec les autorités compétentes pour identifier et, si possible, poursuivre les responsables. Nous savons que cela ne suffira pas tant que les mesures de prévention les plus fortes possibles ne seront pas prises par les réseaux sociaux et les organismes de réglementation qui les régissent. On ne peut pas permettre à la situation actuelle de continuer et il nous incombe à tous de veiller à ce que ce ne soit pas le cas. »