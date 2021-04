Zinedine Zidane n'écarte pas un retour à la Juventus : "L'Italie est dans mon cœur"

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le technicien français n'est pas certain d'aller au bout de son engagement avec le Real Madrid.

Incessamment relancé sur son avenir, Zinedine Zidane n'écarte par un retour du côté de la Juventus, où il a évolué entre 1996 et 2001."Est-ce que c’est l’Italie ou Del Piero qui me manquent le plus ? Les deux. L’Italie est dans mon cœur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Un futur à la Juve ? Pour le moment, je suis ici, on verra...", a indiqué le champion du monde 1998 pour la Sky.

Nul doute que la Vieille Dame n'hésitera pas à faire le nécessaire pour rendre ce retour possible, alors qu'Andrea Pirlo est sous pression comme jamais. La Vieille Dame est en passe d’abandonner le trône de Serie A pour la première fois depuis 2011 et est déjà sortie de la Ligue des Champions.