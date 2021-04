Zinedine Zidane porte son buteur d'un soir aux nues

Zizou sait que Vinicius Jr lui a tiré une belle épine du pied.

Pas épargné par les critiques depuis son arrivée au Real Madrid, l’ailier Vinicius Jr (20 ans, 37 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) a fait preuve d’une efficacité insoupçonnée pour inscrire un doublé important face à Liverpool (3-1) mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une performance qui ravit son entraîneur Zinedine Zidane.

"Je suis content pour lui. Il avait besoin de marquer. Il a toujours fait tout bien. Défensivement, il fait des efforts incroyables. Offensivement, c’est quelqu’un qui prend les espaces et qui fait des différences. C’est vrai qu’il lui a peut-être manqué, dernièrement, le but. Ce soir, il en a marqué deux. C’est un match important. Ça va lui faire du bien. Ça va lui donner une énergie incroyable d’avoir marqué. C’est positif pour lui et pour nous", a apprécié le technicien français au micro de RMC Sport.

Un match référence qui pourrait faire office de déclic dans la carrière du jeune Brésilien.