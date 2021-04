Europa League: les Anglais sous pression

Après la Ligue des Champions, place aux quarts de finale de l'Europa League ce jeudi. Avec la pression sur les deux clubs anglais pour qui l'Europa League représente la dernière chance d'aller chercher un trophée.

Arsenal, Manchester United, la Roma, l'Ajax... il y a du beau monde au menu des quarts de finale et la soirée de jeudi pourrait être riche en spectacle comme l'ont été la plupart des soirées d'Europa League depuis le coup d'envoi de la compétition.

L'Ajax rêve de triplé

Deux ans après leur parcours héroïque en Ligue des Champions, qui s'était arrêté brutalement contre Tottenham, les Ajacides rêvent de retrouver le dernier carré d'une compétition européenne. Et l'équipe d'Erik ten Hag voit peut-être même plus loin encore: solide leader d'EreDivisie (sept points d'avance et un match de retard sur le PSV), qualifié pour la finale de la Coupe des Pays-Bas, l'Ajax peut rêver d'un formidable triplé.

Mais pour continuer à y croire, il faudra se défaire de l'AS Roma. Et si les Giallorossi ont baissé pavillon en championnat (longtemps sur le podium, les Romains ont reculé au septième rang), ils ont encore les crocs sur la scène européenne. La Louve a facilement dompté Braga et le Shakhtar pour se hisser en quart de finale et peut assurément espérer passer l'obstacle néerlandais et faire durer le plaisir.

Le piège croate

Sur papier, Villarreal part largement favori de sa double confrontation avec le Dianmo Moscou. Après un presque parfait 16 sur 18 en phase de groupes, le Sous-marin jaune a fait voler en éclat le Red Bull Salzbourg et le Dynamo Kiev et peut légitimement viser les demi-finales contre le Dinamo Moscou.

Mais les Croates ont surpris Tottenham au tour précédent et ils aborderont leur quart de finale sans la moindre pression et avec la certitude de pouvoir à nouveau jouer les trouble-fêtes. Un possible piège à ne pas sous-estimer pour Carlos Bacca et ses coéquipiers.

Mislav Orsic, bourreau de Tottenham et homme à suivre pour Villarreal jeudi soir/

Arsenal et Man U sous pression

Comme Villarreal, Arsenal et Manchester United aborderont leurs quarts de finale avec la faveur des pronostics. Mais avec plus de pression aussi. Les Gunners ont loupé leur saison en Premier League et ils n'ont plus que l'Europa League pour sauver le bilan. Une élimination contre le Slavia Prague serait un échec de taille pour Mikel Arteta.

Le bilan de Manchester United est plus réjouissant, mais le constat est le même. Si les Red Devils sont bien installés à la deuxième place du classement anglais et qu'ils devraient sans trop de problèmes valider leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions, ce sont les trophées qui font saliver les Mancuniens et, vu l'avance de City en tête du championnat, l'Europa League est la dernière chance de Man U. Pas question, donc, pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de se faire surprendre par Grenade.

L'homme fort de Man U sera attendu au tournant à Grenade.