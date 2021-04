Le Bayern Munich n'en revient toujours pas : "Nous méritions de gagner"

Malgré une large domination, le Bayern Munich s'est fait surprendre par le Paris Saint-Germain (2-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Malgré une possession de balle importante (64%), un nombre incroyable de tirs (31 tentatives, 12 cadrées) et 54% de duels gagnés, le Bayern Munich a chuté contre le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les tenants du titre ont même concédé leur première défaite de la saison sur la scène européenne (2-3).

La frustration est présente. "C’est sûr qu’on est frustré, on méritait de gagner ce soir. (...) Il nous a manqué l’efficacité, on a manqué de réalisme", a confié Benjamin Pavard au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre avant de faire savoir que son équipe n'a pas dit son dernier mot. "Quand on voit le match, on méritait de gagner, il faut remettre les mêmes ingrédients, le même état d’esprit, je suis sûr qu’on peut se qualifier là-bas".

"On sait qu’on peut le faire, le match de ce soir (mercredi) le montre, il n'y a qu'un but d'écart. Si on met les buts qu'on n'a pas mis ce soir, ça peut le faire", a ainsi lancé Kingsley Coman.