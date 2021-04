Après sa balade à Eupen, Le Standard de Liège se hisse provisoirement à la 7ème place

Ce vendredi soir, Eupen recevait le Standard de Liège lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Après sa victoire contre La Gantoise dimanche dernier, le Standard de Liège avait à coeur d'enchaîner un deuxième succès de suite afin de se donner toutes les chances d'être dans le top 8. Concernant Eupen, les Pandas ont fait une croix sur les Playoffs 2 mais ont une grosse revanche à prendre contre les Rouches. Au match aller, la formation germanophone avait vu les trois points lui filer sous le nez. Le matricule 16 avait arraché le partage dans les arrêts de jeu via un but d'Arnaud Bodart. Puis, il y a eu cette demi-finale de Coupe de Belgique qui avait vu le Standard s'imposer 0-1 au Kehrweg.

Côté eupenois, pas de grand changement dans le onze de Benat San José qui devait se passer des services d'Agbadou, suspendu. Côté liégeois, Mbaye Leye devait faire sans Bokadi, blessé de dernière minute.

© photonews

Eupen a débuté la rencontre tambour battant en bousculant d'entrée de jeu le Standard de Liège. Arnaud Bodart sera rapidement sollicité avec deux arrêts de suite sur des tirs de Ngoy et d'Adriano (7e). Juste après, le dernier rempart liégeois repoussera une tir vicieux de Boljevic (8e) avant de voir Ngoy se louper alors qu'il n'avait plus qu'à la mettre au fond (9e). Trop passif, le matricule 16 aura du mal à rentrer dans sa rencontre. Théo Defourny effectuera ses premiers arrêts décisisf peu après la demi-heure de jeu face à Michel-Ange Balikwisha (35e) et sur une frappe croisée de Siquet (39e). Juste avant la pause, les Rouches ouvriront la marque via Amallah, très bien servi par Cimirot (43e), 0-1.

© photonews

Dès le début de la seconde période, le Standard de Liège pressera Eupen afin de faire le break et cela portera ses fruits. Selim Amallah ira de son doublé avec une belle reprise de volée qui fera mouche (68e), 0-2. Trois minutes plus tard, Muleka aggravera le score sur un caviar de Gavory (71e), 0-3.

Par la suite, les Rouches géreront tranquillement leur fin de match tandis que les Pandas accuseront le coup. Les visiteurs en profiteront pour planter une quatrième rose au Kehrweg. Bien parti dans le dos de la défense eupenoise, Bastien se jouera de Defourny avant de centrer le cuir sur la tête de Lestienne (85e), 0-4. Pas de revanche pour Benat San José et ses troupes au programme ce vendredi soir. Et une promenade de santé pour les Liégeois.

Après une première demi-heure compliquée, les Rouches ont ensuite déroulé face à des Pandas vite dans les cordes. Avec cette deuxième victoire de suite, le Standard de Liège fait son retour dans le top 8 et se hisse provisoirement à la 7ème place avec 47 points au compteur. Eupen reste 13ème avec 40 unités.