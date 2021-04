Nouveau contrat pour Orel Mangala à Stuttgart!

Le néo-Diable Rouge s'engage dans la durée avec le VFB.

Orel Manga a lié son destin pour un an de plus avec le VFB Stuttgart, club qui a retrouvé la Bundesliga en début de saison. Alors que son contrat était valable jusqu'au 30 juin 2023, le médian belge a signé pour une saison supplémentaire.

Une belle récompense pour le jeune Diable Rouge (il avait été appelé pour la première fois fin mars par Roberto Martinez, mais n'avait pas pu honorer sa sélection à cause d'une blessure) qui est devenu un cadre à Stuttgart en un peu moins de deux ans.

La saison dernière, il avait participé à la montée du VfB en Bundesliga, et cette saison, il a participé à 24 rencontres de championnat, distillé trois assists, inscrit un but et contribué à la belle saison de Stuttgart, qui occupe la huitième place du classement à sept journées de la fin du championnat.