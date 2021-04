🎥 Le Real Madrid s'adjuge le Clasico et relance la course au titre !

Solide leader en tête de la Liga, l'Atletico a laissé filer beaucoup de points et voit aujourd'hui le Real Madrid et le FC Barcelone revenir à respectivement 3 et 1 points.

La 30e journée de Liga proposait un alléchant Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un choc qui tombait à point, entre le troisième et le second, et pouvait relancer la course au titre.

Avec Thibaut Courtois titulaire, le Real Madrid ouvrait le score avant le quart d'heure. Le buteur maison, Karim Benzema, ouvrait le score d'une 'Madjer' sur un bon centre de Lucas Vázquez au premier poteau. Le Français plantait son 19e but en Liga de la saison.

Alors que le Barça tentait de revenir dans le coup, le Real doublait la mise un quart d'heure plus tard. Toni Kroos (28e) se chargeait de tirer un coup franc côté gauche, sa frappe puissante était déviée par Dest et surprenait Marc-André ter Stegen.

Après la douche froide pour les Catalans, le Real passait même près du troisième but mais le tir croisé de Federico Valverde (34e) terminait sur le poteau. Dans les arrêts de jeu, le Barça passait à deux doigts de réduire le score avant la pause. Le corner de Lionel Messi surprenait Thibaut Courtois qui ne pouvait intervenir correctement, et trouvait le poteau.

Messi se heurtait à nouveau au Diable Rouge sur l'ultime action de la première mi-temps, l'Argentin esseulé au second poteau voyait son tir sauvé par Thibaut Courtois.

Après le repos, Óscar Mingueza (61e) réduisait rapidement le score et relançait la fin de la rencontre, suite au débordement et au centre de Jordi Alba, qui voyait ensuite sa tentative repoussée par Thibaut Courtois deux minutes plus tard.

Le Real répondait avec des offensives de Benzema puis de Kroos, avant que Mingueza ne passe tout près de l'égalisation (71e). Le Barça poussait pour faire sauter le verrou mais le Real tenait bon. La fin de partie voyait la pression s'accentuer, Casemiro était exclu pour un second carton jaune (90e) et dans les ultimes minutes, la tentative de Moriba trouvait la barre de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid s'est fait peur mais s'impose finalement 2-1 et prend la tête de la Liga, à égalité de points avec l'Atlético (qui affronte le Betis demain). Le Barça reste à l'affût à un petit point des deux leaders.