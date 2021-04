Maarten Vandevoordt, une bonne piste pour l'Atalanta ?

Annoncé dans le viseur de l'AC Milan, Marteen Vandevoordt serait une piste intéressante pour l'Atalanta. C'est en tout cas ce que croit L'Eco di Bergamo.

L'Atalanta pourrait se séparer de son gardien Pierluigi Gollini cet été. Dans cette perspective, L'Eco di Bergamo s'est lancé dans un exercice de scouting pour lui trouver un potentiel remplaçant. Parmi les principles pistes proposées, on retrouve notamment le nom de Marteen Vandevoordt.

Toutefois, le portier de Genk ne fait pas office de premier choix aux yeux du média italien. Selon ce dernier, Mattia Perin (Genoa, prêté par la Juventus) et Alessio Cragno (Cagliari) seraient des profils plus intéressants pour La Dea. Il s'agit de deux gardiens plus expérimentés, respectivement âgés de 28 et 26 ans.

Visiblement, Marteen Vandevoordt ne laisse pas insensible en Italie. Pour rappel, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan se serait effectivement penché sur son cas ces dernières semaines. Néanmoins, aujourd'hui, le joueur de 19 ans est sous contrat avec le club limbourgeois jusqu'en juin 2023.