Ousmane Dembélé évoque son hygiène de vie et son avenir

Souvent blessé par le passé et raillé pour son hygiène de vie, le Français vit une saison pleine du côté de Barcelone.

Ousmane Dembélé revit cette saison du côté du FC Barcelone. En fin de contrat en 2022, le Français s'est longuement exprimé sur ses blessures, son hygiène de vie et son futur. "Quand je rentre à Évreux, je prends un kebab seulement. Quand tu fais quatre ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d'hygiène de vie. Mon hygiène de vie elle est bonne. Ce n'est pas ça qui fait que je me blessais souvent. Cette année ça va beaucoup mieux. L'hygiène de vie, ce sont les gens qui parlent, c'est tout", a confié le joueur du Barça au micro de beIn Sports avant d'évoquer ses blessures à répétition.

"J'ai toujours gardé le sourire, même après une blessure. Après une blessure contre Dortmund, j'étais abattu. Des fois tu as des moments compliqués, des moments où tu vas te blesser. Il y a des épreuves dans la vie qu'il faut surmonter, puis travailler et revenir plus fort", a ajouté l'ailier.

En fin de contrat au 30 juin 2022, Dembélé va devoir prendre une décision cet été : prolonger ou partir. "Je ne sais pas, je n’ai pas eu de discussions avec le club, je suis bien ici, je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien", a conclu Ousmane Dembélé.