Tuchel et Paris, destins croisés

Les chemins du PSG et de Thomas Tuchel se sont séparés en décembre dernier et ont depuis fait leur bout de chemin. Mais ce mardi, ils se retrouvent en parallèle : Paris et Chelsea peuvent chacun atteindre les demi-finales.

Un PSG déjà obligé de se qualifier

L'aventure de Thomas Tuchel à Paris ne pouvait que se terminer en décembre dernier, et donnait même l'impression que l'Allemand tentait de forcer son départ : déclarations à l'emporte-pièce, conflits réguliers, cas individuels très mal gérés en interne et fond de jeu en déliquescence, même l'aura d'une finale de Champions League (et globalement d'une des meilleures saisons de l'ère qatarie) ne suffisaient plus. Le 23 décembre dernier (officialisation le 29), Tuchel apprenait donc qu'il pouvait faire ses bagages et se chercher un club pour 2021.

Mais depuis, si les méthodes de Mauricio Pochettino, son successeur, laissent une bonne impression et que, à n'en pas douter, l'Argentin aura bien plus l'occasion d'apposer sa patte la saison prochaine après son premier mercato estival, les résultats sont en demi-teinte. Paris n'est pas le leader autoritaire qu'il se doit d'être en Ligue 1 - il n'est même pas leader du tout - et peut voir le titre domestique lui échapper, et tous les yeux sont donc braqués sur la Champions League. Heureusement pour les Franciliens, c'est sur cette scène que brillent le plus souvent leurs stars, Kylian Mbappé en tête : ce soir, le PSG doit absolument finir le travail après la pragmatique victoire à Munich (2-3).

Un Tuchel qui revit

Si le PSG ne demandait qu'à se débarrasser de son coach, Chelsea, de son côté, ne s'est résolu qu'à contre-coeur de se séparer de Frank Lampard et Thomas Tuchel n'arrivait pas nécessairement dans le contexte idéal pour retrouver la sérénité perdue. Pourtant, parfois, l'alchimie opère au moment le plus inattendu : depuis la nomination de Tuchel, Chelsea n'a connu qu'une seule défaite qui, même si elle était choquante (2-5 à domicile face à WBA), n'enlève rien à l'incroyable série de cette année 2021.

Perfectionnant le jeu frivole mis en place par Lampard, l'assaisonnant d'un réalisme bien germanique et d'une imperméabilité incroyable (12 clean sheet sur 15 rencontres !), le nouveau maître à penser des Blues fait oublier les critiques s'étant abattues sur lui en Ligue 1 et prouve de manière éclatante que changer d'air est nécessaire quand celui-ci est vicié. La différence principale entre Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, entre le PSG et Chelsea, est toutefois dans la pression subie : désormais, le "Professeur" est libéré là où Poch a une nécessité de résultats. Et qui sait, les deux seront peut-être amenés à croiser le fer en finale ...