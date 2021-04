🎥 Un but de la tête à... 36 mètres du but

Rory Donnelly a sans doute inscrit le but le plus saisissant de sa carrière, samedi dernier.

Du haut de son mètre 88, Rory Donnelly a l'habitude de marquer de la tête, mais il n'a probablement pas inscrit de but plus improbable que celui qu'il a marqué samedi dernier. Suite à un dégagement hasardeux du portier adverse, l'attaquant nord-irlandais a placé un coup de tête victorieux à... 36,5 mètres du but adverse.

Double buteur, Rory Donnelly a permis à son équipe, Glentoran FC, de dominer Dungannon (2-0) et de conforter sa place sur le podium du championnat nord-irlandais.