Nasser Al-Khelaïfi jubile : "On a été magnifiques"

Le PSG s'est incliné mais a présenté un très beau visage face au Bayern Munich, et s'est hissé en demi-finales de la Ligue des Champions.

La qualification du Paris Saint-Germain au terme d'un match stressant et d'un double duel paradoxal (vainqueur au Bayern avec peu d'occasions, battu à domicile malgré une vraie domination) a laissé le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, particulièrement heureux. Le Qatari est venu s'exprimer au micro de RMC Sports : "Je suis très fier de mon équipe. On est en demi-finales pour la seconde fois consécutive et notre objectif, c'est d'aller plus loin, de gagner", jubile-t-il.

"Nous avons été magnifiques, nous aurions pu marquer 3, 4 buts. On est vraiment très contents. Bien sûr, on a stressé", reconnaît Al-Khelaïfi. Un petit but du Bayern Munich aurait en effet éliminé les Parisiens. "Mais j'ai confiance en mon équipe, qui a grandi. On a battu Manchester United, le Barça, on élimine la meilleure équipe du monde ce soir : le PSG est un grand club".