Quand Cristiano Ronaldo refuse un échange de maillot : "J'étais rouge de honte"

Hans Hateboer (Atalanta) a décidé d'offrir un cadeau bien spécial à son coéquipier Robin Gosens.

L'Allemand de l'Atalanta Robin Gosens se souvient de la fois où il a essayé d'échanger son maillot avec Cristiano Ronaldo.

Dans sa biographie "Dreams are Worthwhile", il a confié avoir tenté de réaliser un de ses rêves après un match contre la Juventus, celui d'obtenir le maillot de Cristiano Ronaldo : "Après le coup de sifflet final, je suis allé le voir mais Ronaldo n'a pas accepté. Je lui ai demandé 'Cristiano, je peux avoir ton maillot ?' mais il ne m'a même pas regardé, il a juste dit 'Non !' et je me suis senti assez petit à ce moment là", avoue le joueur de l'Atalanta dans sa biographie.

"Je ne souhaite ce type de moment embarrassant à personne. J'étais rouge de honte. Vous savez ce moment où quelque chose d'embarrassant vous arrive et vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un l'a remarqué ? C'est ce que j'ai ressenti et j'ai essayé de le cacher", évoque Gosens.

C'est suite à la diffusion de ce passage que le Néerlandais Hans Hateboer a décidé de titiller son coéquipier, en lui offrant un maillot de la Juventus, floqué du numéro 7 et du nom de Cristiano Ronaldo.