Jorge Sampaoli compter sur un de ses titulaires pour la saison prochaine

Le coach de l'Olympique de Marseille ne veut pas entendre parler d'un départ de son capitaine.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Olympique de Marseille, le gardien Steve Mandanda (36 ans, 31 matchs en L1 cette saison) a récemment fait l'objet de rumeurs concernant un éventuel départ. Depuis, le portier marseillais a affirmé qu'il voyait son avenir "forcément ici, à Marseille". Mais qu'en pense son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli ?

"On aimerait que Steve reste au club, par rapport à son histoire et sa personnalité. Il faut qu’il nous donne une option à ce poste. Si on pouvait l'inscrire dans le projet, ce serait super", a indiqué le coach de l'OM en conférence de presse ce jeudi, sans préciser s'il comptait sur lui comme numéro 1 ou en tant que doublure.

Sampaoli a également expliqué ce qu'il attendait d'un gardien : "Mon système nécessite que le gardien soit un joueur supplémentaire sur le terrain. Car dans le football moderne, les gardiens sont des joueurs libres, sans pression de l’adversaire. Il faut aussi qu’il communique bien avec sa défense. Mais, évidemment, la priorité est sa capacité à intervenir efficacement en tant que gardien de but."