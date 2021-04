Le salaire démentiel demandé par le clan Haaland

Alors que le mercato estival n'a pas encore commencé, l'avenir du Norvégien fait l'actualité depuis plusieurs semaines.

Dans le viseur du Bayern Munich, du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City pour ne citer qu'eux, Erling Haaland ne manque pas de courtisans. D'ailleurs, il y a qulelques jours son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge Haaland étaient venus à Barcelone, Madrid et Londres pour rencontrer plusieurs dirigeants.

Si les cadors européens souhaitent recruter le buteur âgé de 20 ans, il va falloir faire un gros effort financier. En effet, le joueur et son entourage aimeraient un salaire annuel de 35 millions d'euros, selon Goal. Une demande astronomique qui pourrait refroidir certains clubs.