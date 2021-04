Waasland-Beveren prépare son match de la dernière chance avec un camp de plusieurs jours

Waasland-Beveren est lanterne rouge et il lui faudra un miracle pour se sauver, mais les Waeslandiens ne veulent avoir aucun regret.

Trois jours de mise au vert : voilà ce qui est au programme pour Waasland-Beveren à l'approche du match de la dernière chance, ce dimanche (18h) à OHL. Les Jaune & Bleu sont lanterne rouge et n'ont pas le choix : il va falloir aller gagner à Den Dreef, tout en espérant pour que l'Excel Mouscron ne prenne rien du côté de Bruges.

Et comme le révèle Het Nieuwsblad, Nicky Hayen et ses troupes partiront dès ce vendredi matin en stage jusqu'à dimanche afin de s'isoler et préparer au mieux ce match, avec l'espoir d'aller chercher l'avant-dernière place synonyme de barrages face à Seraing. Une activité de team-building est également prévue entre deux sessions tactiques afin de renforcer le groupe.