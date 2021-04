Joueurs bannis, équipes exclues... le football européen s'oppose au projet de Super Ligue

Dans une déclaration commune parue aujourd'hui, plusieurs institutions du football européen se sont fermement opposées au projet de Super Ligue.

Le football européen tape du poing sur la table. L'UEFA, la FIFA, ainsi que plusieurs fédérations nationales, menacent le projet de Super Ligue. En effet, d'un commun accord, les institutions envisagent de sanctionner sévèrement les clubs concernés, si jamais la compétition voit effectivement le jour.

Dans un communiqué publié aujourd'hui (voir ci-dessous), l'UEFA, la Premier League, la Liga, la Serie A et les fédérations de football anglaises, espagnoles et italiennes ont annoncé que les douzes clubs impliqués dans la création de la Super Ligue seraient bannis de leur ligue nationale s'ils poursuivaient leur projet. En parallèle, selon La Gazzetta dello Sport, la FIFA songerait à interdire aux joueurs qui disputeraient la Super League de jouer avec leur sélection nationale.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.



Pour rappel, la Super League est un projet de création d'une nouvelle compétition européenne porté par plusieurs clubs. Elle réunirait une vingtaine d'équipes, dont quinze d'entre elles auraient une place à chaque édition. Parmi les clubs impliqués, on retrouverait : six clubs anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham), trois espagnols (le FC Barcelone et le Real Madrid), trois italiens, deux allemands et un français.

Pour compléter le tableau, cinq autres clubs seraient "invités" à participer à la compétition chaque année. L'objectif serait de construire un championnat composé de deux poules de dix équipes. Ainsi, bien que la Super League est encore au stade de projet, le football européen ne semble pas prêt à l'accueillir...