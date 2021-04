🎥 "C'est une honte absolue" : de grands noms s'insurgent contre la création de la Super League

"Basé sur la cupidité", "seulement pour l'argent", les réactions sont nombreuses après l'officialisation de la Super League.

L'officialisation de la Super League n'est pas vue d'un bon oeil par tout le monde et plusieurs anciens footballeurs ont fait savoir leur colère. Ainsi, sur le plateau de Football Daily, Gary Neville s'est dit "dégoûté".

"Je suis un supporter de Manchester United et je l'ai été depuis 40 ans mais je suis dégoûté par ce club et Liverpool. Le club du peuple, qui ne marche jamais seul... Manchester United, un club né grâce aux travailleurs... Et ils s'en vont pour jouer dans une Ligue sans compétition et de laquelle ils ne peuvent pas être relégués. C'est une honte absolue. Il faut reprendre le pouvoir donné à ses clubs", a réagi l'ancien Red Devils.

"Croyez-le ou non mais je suis d'accord avec tout ce que Gary dit, plaisante Roy Keane sur le plateau de l'émission. Tout ceci est basé sur la cupidité des clubs. Tout cela n'est fait que pour l'argent".

Le monde politique a également réagi à la création d'une telle compétition. "Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de super ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif. L’État francais appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes", peut-on lire dans un communiqué publié par l'Elysée.

"Cela frapperait en plein cœur notre football national et susciterait l’inquiétude des fans à travers le pays", a réagi Boris Johnson, le Premier ministre britannique.