Nasser al-Khelaïfi propulsé à la tête de l'ECA ?

Le patron de la Juventus Andrea Agnelli, l'un des instigateurs de la Super League européenne, a quitté la tête de l'ECA

Andrea Agnelli a démissionné de la présidence de l'Association européenne des clubs, lui qui fait partie des initiateurs de la Super League qui compte 12 équipes. Six clubs anglais (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal), trois clubs espagnols (Real Madrid, Barcelone et Atlético de Madrid) et trois clubs italiens (Juventus, Inter et AC Milan) qui ont donc quitté tous leurs fonctions au sein de l'ECA, ainsi que toutes celles liées à l'UEFA.

Conséquence de cette vague de départs, Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, l'un des seuls cadors européens à n'avoir pas encore rejoint la fronde, pourrait être propulsé à la tête de l'Association des clubs européens.