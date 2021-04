Ryan Mason confirmé T1 Tottenham

Au lendemain de l'officialisation du départ de José Mourinho, remercié à cause d'un bilan jugé insuffisant, la direction de Tottenham a pris sa décision concernant l'identité de son successeur: c'est Ryan Mason qui prend l'équipe en mains à partir de ce mardi.

Formé à Tottenham, Ryan Mason avait mis un terme à sa carrière de joueur en 2018, alors qu'il évoluait à Hull City. Un peu plus d'un an plus tard, il faisait son retour à Tottenham en tant que T2 d'abord, avant d'être chargé de la formation des jeunes. Il endosse désormais, jusqu'à la fin de la saison, le costume de T1 intérimaire des Spurs.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS