Steven Defour et ses coéquipiers ont hâte de disputer les Playoffs 2 : "Obtenir un ticket européen serait bien surtout après ce qui s'est passé en 2019"

Le KV Malines est la dernière équipe à rejoindre les Playoffs 2, donc Steven Defour sera un footballeur pour quelques semaines encore. Bien que la pression soit sur les autres équipes, Defour et Storm veulent toujours aller chercher ce billet européen.

Malines peut encore rêver d'un ticket européen. "Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour en tirer le maximum. Cela devrait être la cerise sur le gâteau de notre saison", a confié Nikola Storm.

Y a-t-il un favori ? "Il s'agit de quatre clubs qui se valent. Toutes ces équipes essaient de jouer un bon football. La Gantoise va un peu mieux maintenant, mais ça peut aller dans les deux sens. Ce serait bien si on pouvait évoluer sur la scène européenne. Si nous n'avions pas perdu autant de points en début de saison, nous aurions joué à peu près le même championnat qu'Ostende et nous nous serions battus pour les Playoffs 1 jusqu'à la fin", a souligné l'ancien joueur du Club de Bruges.

Steven Defour va retrouver son ancien club, le Standard de Liège. "Oui, et je vais jouer aussi contre Ostende et Gand", a précisé Defour qui a écarté l'idée que ce match face aux Rouhes serait encore quelque chose de spécial. "Vu leur statut, des clubs comme La Gantoise et le Standard sont obligés de remporter les PO2. Ils pourraient encore être en mesure de sauver leur saison. Ostende pourrait être un peu déçu après avoir été à la quatrième place pendant si longtemps", a déclaré le milieu de terrain.

Les Playoffs 2 fournissent encore de belles affiches. "Ce sont quatre belles équipes. Pour nous, il s'agit de construire sur notre deuxième tour et de terminer notre saison sur une note positive." Avec qui sait, un ticket européen à la clé ? "Évoluer sur la scène européenne serait bien après que cela nous ait été enlevé", a lâché Defour faisant référence à l'une des conséquences de l'affaire Mains Propres. Le KaVé a remporté la Coupe en 2019, mais n'avait pas été autorisé à disputer l'Europa League.

L'entraîneur Wouter Vrancken veut surtout montrer la meilleure version possible de sonéquipe. Malines n'a pas gagné un seul match contre les autres équipes présentes en PO2. "Nous jouons contre des clubs de haut niveau. Nous avons six chances de renverser la situation. Le fait que nous soyons là-haut est formidable car nous avons parcouru un long chemin."