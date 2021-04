Liga : Séville fait le job, Valence trébuche

Coup d'envoi de la 32e journée de Liga ce mercredi soir.

Levante-Séville 0-1

Les Andalous avaient une belle carte à jouer sur la pelouse du neuvième du classement. En cas de victoire, Séville pouvait prendre la troisième place du FC Barcelone. Mission accomplie grâce à un but signé Youssef En-Nesyri. Séville grimpe sur le podium, Levante tombe au 12e rang.

Osasuna-Valence 3-1

Après deux matchs nuls consécutifs, Valence a de nouveau chuté. Malgré un but de Kevin Gameiro, le club che s’est incliné 3-1, Javi Martinez, Jonathan Calleri et Roberto Torres ayant fait la différence pour Osasuna. Au classement, Valence reste 14e, tandis que leurs hôtes du jour ont gagné trois places et pointent à la 8e place.

Betis-Athletic Bilbao 0-0

Après trois matchs nuls d'affilée, le club andalou voulait renouer avec la victoire mais les visiteurs. Finalement, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus dans cette rencontre qui s'est terminée sur un score nul et vierge. Fekir a été expulsé en début de rencontre (11e). Avec ce résultat, le Betis Séville grimpe d'une place et s'installe au cinquième rang. De son côté, l'Athletic Bilbao passe dixième.