🎥 Karim Benzema brille, le Real écarte facilement Cadix

Accrochés par Getafe dimanche, les Merengue ont corrigé le tir mercredi soir.

Sans problème pour le Real Madrid, qui se déplaçait à Cadix, mercredi soir. Les Merengue ont plié l'affaire en une mi-temps grâce à un Karim Benzema en feu. Le Français avait ouvert le score à la demi-heure, il a servi Alvaro Odriozola pour le deuxième but trois minutes plus tard, avant d'enfoncer le clou juste avant la mi-temps.

Soirée tranquille pour Thibaut Courtois qui ajoute une clean sheet à son compteur. Le Real (70 points) en profite pour prendre provisoirement la tête de la Liga et mettre la pression sur l'Atletico (70), qui reçoit Huesca jeudi soir et sur le Barça (65 points et deux matchs de retard) qui reçoit Getafe.