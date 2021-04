Kevin De Bruyne s'entraîne avec le groupe avant la finale de Carabao Cup

Kevin De Bruyne "s'entraîne avec le groupe", a déclaré Pep Guardiola ce vendredi à la presse en préambule de la finale de Carabao Cup entre Manchester City et Tottenham, programmé ce dimanche. Sergio Agüero est également de retour à l'entraînement. Une décision sera prise concernant les deux joueurs ce samedi, a précisé le coach des Citizens.

