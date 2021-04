Lourde sanction pour William Saliba après sa vidéo gênante

Le jeune joueur de Nice William Saliba paie cher une vidéo franchement gênante parue sur les réseaux sociaux.

En février dernier, William Saliba (20 ans) faisait le buzz malgré lui lorsqu'une vidéo, apparemment ancienne, de lui et un équipier paraissait sur les réseaux sociaux : le jeune défenseur d'Arsenal (prêté cette saison à l'OGC Nice) y apparaissait en survêtement de l'Équipe de France et un de ses équipiers de l'époque, Ulrick Eneme Ella, figurait en arrière plan, nu et en train de pratiquer des gestes obscènes.

Une vidéo gênante qui coûte cher au joueur puisque la FFF a décidé de suspendre le jeune Saliba pour un mois avec sursis, et Eneme Ella (qui évolue à Brighton & Hove Albion) pour trois mois dont un avec sursis. Ces sanctions seront effectives dès le 26 avril.