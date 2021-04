Ibrahima Konaté (Leipzig) de plus en plus proche de Liverpool

Ibrahima Konaté à Liverpool, c'est presque fait ! Selon les infos du journaliste italien Fabrizio Romano, le Français de 21 ans devrait parapher un contrat de 5 ans avec les Reds qui devraient débourser la somme de 35 millions d'euros à Leipzig.

Konaté fait partie de la nouvelle génération de talents français. Formé en partie du côté de Sochaux, le défenseur avait rejoint Leipzig en 2017. Depuis, il est devenu un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Avec le club allemand, il évolue aux côtés de son compatriote Dayot Upamecano qui rejoindra lui le Bayern la saison prochaine.

Ibrahima Konaté to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract.



Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around €35m] in order to finalize the signing of Konaté. 🔴 #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu