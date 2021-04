Nabil Fekir évoque son transfert avorté à Liverpool et dézingue son ancien agent

L'occasion pour le milieu offensif du Betis Séville de contredire la version de son ancien agent Jean-Pierre Bernès qui accusait l'entourage du joueur.

Plus de deux ans après son transfert avorté à Liverpool, Nabil Fekir (27 ans, 29 matchs et 4 buts en Liga cette saison) est revenu sur les raisons de cet échec et en a profité pour contredire la version de son ancien agent Jean-Pierre Bernès.

"Tout ne s'est pas passé comme j'aurais aimé", a confié l'international français à beIN Sports. "Mais c'est le destin. Après, il y a des choses qui ont été dites à ce sujet et qui ont fait du mal à ma famille. Les personnes qui ont dit ça, en l'occurrence mon agent... En gros il a dit que ma famille était venue, qu'elle voulait des commissions", précise l'ancien joueur de Lyon.

"Un jour avant de jouer contre les États-Unis (1-1, le 9 juin 2018) à Lyon, mon agent m'appelle le soir à 10 heures et me dit : 'on signe demain.' Mais moi, dans ma tête, j'allais signer après le Mondial. Comme si, lui, il l'avait appris à 10 heures... C'est du foutage de gueule ! Mais c'est comme ça, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ma famille n'a en rien interféré dans le transfert", a conclu Fekir.