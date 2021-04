Cité dans deux grands clubs anglais, Sander Berge pourrait finalement connaître la D2 anglaise

L'ancien joueur du KRC Genk devrait finalement suivre son club en Championship après une saison catastrophique.

Deux saisons avec Sheffield United et deux scénarios totalement différents pour Sander Berge. Arrivé le 30 janvier 2020 dans le club anglais, l'international norvégien a connu la Premier League et s'apprête à connaître la Championship.



En effet, la relégation de Sheffield United est actée et l'ancien joueur de Genk ne devrait pas bouger. Selon les informations du Sheffield Star, l'entraîneur du club serait convaincu que l'avenir de son joueur se situerait au club.



Arsenal et Tottenham ont pourtant été cités comme clubs intéressés par les talents de Sander Berge.