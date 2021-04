Les louanges d'Enzo Scifo à Romelu Lukaku: "Il a toujours été un top attaquant"

Enzo Scifo rend hommage à Romelu Lukaku et se réjouit de voir le Diable Rouge briller sous les couleurs de l'Inter.

Enzo Scifo, qui a défendu les couleurs de l'Inter en 1987 et 1988 a toujours su que Romelu Lukaku allait briller en Italie. Un peu moins de deux ans après son arrivée à Milan, les stats du buteur belge sont exceptionnelles.

Et pourtant, Big Rom' n'a pas toujours fait l'unanimité dans son propre pays. "En Belgique, il a souvent été critiqué. On disait qu'il n'était pas assez bon techniquement, qu'il ne savait faire que marquer. Absurde. J'ai toujours trouvé que c'était un top attaquant. Il a la puissance et un excellent pied gauche", explique Enzo Scifo dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Je savais qu'il en mettrait 30 par saison.

Romelu Lukaku a d'ailleurs fait taire la plupart de ses détracteurs au cours des deux dernières saisons. "Y a-t-il un attaquant qui est plus décisif que lui? Dans une compétition aussi exigeante que la Serie A, avec l'entraîneur idéal et une équipe qui joue en fonction de ses qualités, je savais qu'il en mettrait 30 par saison", estime l'ancien numéro 10 des Diables Rouges.

Avec 61 buts en un peu moins de deux saisons et un titre de champion d'Italie qui ne peut presque plus lui échapper, Romelu Lukaku donne raison à Enzo Scifo.