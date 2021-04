Arsenal prolonge l'un de ses jeunes talents

Folarin Balogun (19 ans), qui a disputé 5 matchs d'Europa League cette saison avec Arsenal (sans apparition en Premier League), a prolongé son bail avec les Gunners jusqu'en 2025. Une belle preuve de confiance envers un joueur présenté comme l'un des grands talents de l'académie d'Arsenal.

🔐 @fbalogun67 is here to stay!



Our @ArsenalAcademy graduate has signed a new long-term contract with the club ✍️