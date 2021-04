Arsenal racheté, trois légendes impliquées?

Et si des légendes des "Invincibles" revenaient à Arsenal dans les prochains mois?

Depuis plusieurs jours, le fondateur de Spotify, Daniel Ek, affiche son envie de racheter Arsenal à Stan Kroenke, actionnaire majoritaire du club londonien très critiqué par les supporters. Et selon les informations du sérieux média britannique The Telegraph ce lundi, le Suédois se montre particulièrement sérieux dans sa démarche.

Ainsi, Ek est d'ores et déjà prêt à formuler une proposition concrète pour le rachat des Gunners. Et surtout, le Scandinave dispose d'un projet très ambitieux avec l'implication de trois légendes de l'actuel 10e de Premier League : Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp. Reste à savoir si Kroenke, qui a récemment assuré qu'il ne souhaitait pas vendre Arsenal, sera à l'écoute de cette éventuelle offre.