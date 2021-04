🎥 Les années Blues d'Eden Hazard et Thibaut Courtois

Eden Hazard, Thibaut Courtois et le Real Madrid ont rendez-vous avec Chelsea ce soir en Ligue des Champions. Une demi-finale avec un parfum de nostalgie pour les deux Diables Rouges qui avaient brillé sous le maillot londonien avant de rejoindre la capitale espagnole.

Coéquipiers chez les Diables Rouges et coéquipiers au Real Madrid depuis près de deux ans désormais, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont aussi écrit quelques belles lignes de leur histoire commune à Stamford Bridge. Retour sur les années londoniennes du Brainois et du Limbourgeois.

Eden Hazard, une ascension fulgurante

Si Thibaut Courtois avait été le premier des deux Diables à signer à Chelsea, c'est Eden Hazard qui y a fait ses débuts en premier. Après avoir tout gagné en France avec le LOSC, Eden Hazard rejoint Chelsea le 1er juillet 2013 avec l'étiquette d'une grande promesse du football international.

Ses performances chez les Blues vont lui conférer le statut de vétritable star du ballon rond. En sept années à Stamford Bridge, le Brainois a su conquérir le cœur des supporters. Par ses statistiques (110 buts et 92 assists en 352 matchs), par ses fulgurances, par ses buts venus d'ailleurs, mais aussi par sa personnalité.

Il quittera finalement Chelsea par la grande porte, au terme d'une éblouissante finale d'Europa League contre Arsenal, qu'il marque de son empreinte (un doublé et un assist). Deux Europa Leagues, deux titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et une Coupe de la Ligue: Eden Hazard a laissé une trace indélébile de son passage à Stamford Bridge.

Thibaut Courtois, la confirmation

Ce que Thibaut Courtois a fait également, mais dans une moindre mesure puisqu'il y est resté moins longtemps. Acheté par les Blues en 2011, le portier belge a d'abord fait ses preuves durant trois ans avec l'Atletico, avant de venir s'imposer à Chelsea et prendre la succession de Petr Cech.

Déjà champion de Belgique, champion d'Espagne, lauréat de l'Europa League et finaliste de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois étoffe son palmarès avec les Blues, en y ajoutant, comme Eden Hazard, deux Premier Leagues, une FA Cup et une Coupe de la Ligue.

Mais il s'impose aussi à Chelsea comme l'un des meilleurs gardiens du monde, au point de séduire le Real Madrid et d'obtenir, après une exceptionnelle Coupe du monde 2018, un transfert vers l'autre club de la capitale espagnole.