OFFICIEL : Julian Nagelsmann sera le nouvel entraîneur du Bayern Munich

Hansi Flick quittera le Bayern Munich au terme de la saison et sera remplacé par Julian Nagelsmann, en provenance du RB Leipzig. Nagelsmann, 33 ans, signe un contrat au Bayern jusqu'en 2026 et entrera en fonction le 1er juillet prochain. Selon les informations de la presse allemande, le Bayern aurait payé 30 millions d'euros à Leipzig pour racheter le contrat de Nagelsmann, qui devient par là l'entraîneur le plus cher de l'histoire.