Arsenal est très intéressé par un joueur du Borussia Dortmund

Les Gunners suivent l'international allemand (39 capes, 5 réalisations) depuis déjà un bon bout de temps et seraient prêts à passer à l'attaque cet été.

Arsenal aimerait s'attacher les services de Julian Brandt, selonThe Athletic. Le milieu offensif du Borussia Dortmund a inscrit 3 buts et distillé 2 passes décisives en 40 apparitions avec les Marsupiaux cette saison, mais n'en a démarré que 21. Le joueur âgé de 24 ans ne fait plus partie des éléments incontournables du BvB et un nouveau challenge pourrait l'intéresser, comme le souligne Bild.

Le média allemand précise que les Gunners n'ont depuis pas lâché l'affaire et creusent pour tenter de s'offrir les services du numéro 19 de Dortmund. Le transfert pourrait avoisiner les 25 millions d'euros.