Pep Guardiola s'attend à "souffrir" face au Paris Saint-Germain

Manchester City fait partie du dernier carré de la Ligue des champions mais fera face à un gros morceau pour tenter de s'offrir une place en finale.

Manchester City se rend au Paris Saint-Germain ce mercredi soir dans le cadre de la deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions. Il s'agit certainement du véritable choc de ce dernier carré.

"Nous savons que nous allons souffrir dans les deux rencontres et qu’ils auront des occasions. Je connais nos armes. La meilleure manière de minimiser leur impact, c’est d’imposer notre jeu. J’ai appris qu’à ce niveau de la compétition, plus on est soi-même plus on a de chances d’aller loin", a confié l'entraîneur des Cityzens en conférence de presse.

Manchester City atteint ce stade la compétition pour la deuxième fois seulement après l'édition 2015-2016 et la défaite face au Real Madrid.