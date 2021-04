Thibaut Courtois reste prudent après le partage face à Chelsea : "Il ne faudra pas se tromper"

Les Madrilènes n'ont pu faire mieux qu'un partage à domicile face à Chelsea mardi soir en Ligue des champions.

Légèrement dominé dans les stats, le Real Madrid a dû se contenter d'un partage face à Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le match retour aura lieu à Londres le 5 mai prochain et les Madrilènes devront se montrer prudents avec ce but encaissé à domicile.

"Quand on fait 1-1 à l'aller, le match retour, c'est comme une finale. Il faudra de la tranquillité, il ne faudra pas se tromper. On leur a fait mal en seconde période. On va discuter avec le coach et on va préparer un plan pour être prêts à Stamford Bridge", a commenté Thibaut Courtois après la rencontre dans des propos rapportés par RMC Sports.