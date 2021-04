Franck Ribéry bientôt à la Lazio ?

En fin de contrat en juin prochain, le Français ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Franck Ribéry (38 ans, 25 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) n'écarte pas une prolongation à la Fiorentina, mais l'ailier français n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction, qui lui propose un an de plus et une baisse de son salaire, avec une partie fixe divisée par deux et des bonus liés aux performances.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Lazio Rome est à l'affût dans ce dossier et veut tenter le coup pour attirer l'ancien joueur du Bayern Munich.