Mauvaise nouvelle pour le Standard de Liège avant le match à Ostende : une pièce maîtresse out, Hugo Siquet incertain

Ce samedi soir (20H45), le Standard de Liège se déplace du côté d'Ostende pour le compte de la première journée des Playoffs 2.

Mbaye Leye a fait le point sur son noyau et devra se passer des services de Gojko Cimirot ce week-end contre Ostende. "Cimirot ne sera pas là ce samedi et pourrait également manquer la deuxième rencontre des PO2. Il est blessé au niveau des adducteurs, d'où sa sortie lors de la finale de la Coupe. Si sa saison est finie ? Non, mais nous ne voulons prendre aucun risque. Hugo Siquet est incertain, nous verrons s'il est apte pour Ostende car il a pris un coup au niveau du genou. Laurent Henkinet va se faire opérer d'une pubalgie et ne jouera donc plus cette saison", a confié le T1 des Liégeois en conférence de presse avant d'évoquer Zinho Vanheusden.

"Il participe à de petits entraînements collectifs mais avec aucun contact dans le jeu, seulement des mouvements simples. Il est ménagé car il faut toujours faire très attention quand on effectue son retour après les ligaments croisés. Peut-être qu'il jouera durant ces PO2 mais seulement s'il est à 100%", a souligné le technicien sénégalais.