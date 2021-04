Antoine Bernier et Seraing sont prêts à croiser le fer avec Waasland-Beveren : "Une opportunité qui ne se présente pas tous les jours"

Ce samedi soir, Seraing affrontera Waasland-Beveren lors du match de barrage aller pour l'accession en D1A.

Promu en D1B cette saison, Seraing a réalisé une magnifique saison en terminant à la deuxième place du classement derrière l'Union Saint-Gilloise. Les Métallos et Waasland-Beveren se disputeront la dernière place en D1A pour la saison 2021-2022 via deux matchs de barrages qui se dérouleront le 1er et le 8 mai.

La première joute aura lieu ce samedi (18h) au Pairay. "Nous attendons ce match depuis un moment. Nous sommes impatients et excités d'affronter Waasland-Beveren. Une équipe expérimentée de D1A qui a pris des points et marqué beaucoup de buts lors de ses derniers matchs. La pression sera sur les épaules waeslandiennes car de notre côté, nous n'avons rien à perdre en quelque sorte. L'objectif initial n'était pas la montée, mais maintenant que nous sommes aux portes de l'élite du football belge, nous allons montrer les crocs et tout donner", a confié Antoine Bernier en conférence de presse.

© photonews

Les Métallos ont pris confiance au fur à mesure des matchs et des bonnes prestations. "Nous étions pendant un moment le leader de la compétition puis l'Union est repassé devant et nous avons conservé notre deuxième place. L'opportunité de disputer ces barrages ne se présente pas tous les jours. Il faudra faire le maximum pour ne pas avoir de regrets à la fin. Dommage que les supporters ne peuvent pas être là mais le plus beau cadeau que nous pouvons leur faire, c'est de leur offrir un retour en D1", a prévenu l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp.

Le natif de Dinant est l'un des principaux artisans de la magnifique saison des Métallos avec ses 5 buts et autant de passes décisives. De plus, il a manqué peu de rencontres cette saison. "Afin d'être au top physiquement, il faut être minutieux. Je suis donc allé voir un diététicien en début de saison et cela paie. J'ai un poids de forme à respecter afin d'éviter les blessures", a-t-il ajouté.

L'ailier âgé de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Sérésiens, est sur les tablettes de plusieurs formations de Jupiler Pro League. "Cet intérêt me fait plaisir, mais je me sens bien ici à Seraing. Je suis focus sur nos deux prochains matchs puis nous verrons", a conclu Antoine Bernier.