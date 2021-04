Philippe Clement ne veut pas parler de son contrat: "Je pense d'abord à être champion"

"Philippe Clement a un but et il ne s'en écarte pas". Avec ces mots, Vincent Mannaert a lancé le débat de la prolongation... ou non du contrat de Philippe Clement qui se termine en 2022. Il y a une bonne collaboration entre le coach et la direction et les résultats sont là.

Ce vendredi en conférence de presse, Clement a parlé du sujet sans détour: "Tout le monde veut toujours savoir quand quelque chose se fait mais aussi quand quelque chose ne se fait pas. J'ai encore une an de contrat, et je suis concentré sur une chose: remporter le titre. Tout le monde au club est focus sur le fait de devenir champion. Je connait tout le monde ici depuis 10 ans, le Club de Bruges compte pour moi à chaque seconde".

Il y a fort à parier que les discussions débuteront dès la fin de la saison. Tout le monde pourra donc être heureux au Club.