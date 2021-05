La révélation ne veut pas rentrer dans le rang

Ce samedi, les play-offs 2 débutent et pour le KV Ostende, que l'on n'attendait pas à ce niveau. Les Côtiers vont tenter de terminer le travail effectué depuis quelques mois, même si la saison va se jouer en coulisse.

Si au mois de juin dernier, on nous avait dit qu'Ostende terminerait à la cinquième place du classement, jouant donc les play-offs européens, on ne l'aurait pas cru. Mais les faits sont là et les hommes de Blessin sont la révélation de la saison en Pro League.

Une équipe crée avec les moyens du bord, des jeunes joueurs venus de clubs où ils n'ont pas vraiment reçu leur chance, une nouvelle direction et un nouveau coach qui ne connaissent pas notre championnat: tels sont les ingédients de cette formule miracle qui a juste craqué en fin de sprint, façon Julian Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège.

© photonews

Sur le terrain, l'équipe d'Ostende a encore tout à gagner: une victoire dans les play-offs européens, et donc une participation au tour préliminaire de la Conférence League, serait déjà une magnifique récompense. Cependant, le futur du club ne va pas se jouer sur le rectangle vert.

Ostende n'a en effet pas reçu sa licence pro pour la saison prochaine, et c'est via la CBAS que le club devra défendre sa participation à la prochaine saison, et on se doute que quoi qu'il arrive, la direction du club et Gauthier Ganaye vont plutôt se préoccuper de ce volet de la saison. Ils échangeraient volontier une participation à la Conférence League contre une nouvelle saison en D1A.... mais si on peut avoir les deux.