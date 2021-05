Nicky Hayen honnête après Seraing-Waasland-Beveren : "Nous ne méritions pas de gagner"

Waasland-Beveren était sur le point de réaliser un hold-up à Seraing, mais c'était sans compter sur ce diable de Mikautadze qui arrachera le partage sur penalty. Nicky Hayen a été assez lucide pour admettre que son équipe ne méritait pas plus.

"Nous ne devrions pas être satisfaits, mais un match nul était le maximum que nous pouvions obtenir aujourd'hui. Seraing méritait plus et une victoire de notre part aurait été un hold-up. Après le premier quart d'heure, nous étions presque constamment en retard. Nous étions en danger sur leurs reconversions offensives", a déclaré Nicky Hayen à l'issue de la rencontre.

"Puis vous vous retrouvez à mener 0-1 et vous devez essayer de conserver l'avantage. La seule chose positive est ce but. La semaine prochaine, nous devrons faire mieux sur tous les fronts. Nous étions trop lents dans la construction et nous n'avons pas assez utilisé l'espace derrière. Je trouve dommage de ne pas avoir vu la même mentalité que contre OHL. Ils avaient les crocs à Louvain et ce n'est pas acceptable", a lâche le coach waeslandien.

Seraing égalisera sur penalty dans les arrêts de jeu après une faute de Faucher sur Lahssaini. "Il ne devait pas faire cette erreur. Bien sûr, c'est frustrant, mais encore une fois, nous devons rester humbles. Nous ne méritions pas la victoire", a conclu Nicky Hayen.