West Ham rêve encore de Ligue des Champions

Portés par Michail Antonio, les Hammers se relancent dans la course au top 4.

Après des défaites à Newcastle et contre Chelsea, West Ham ne pouvait pas rompre sur la pelouse de Burnley, sous peine de voir les chances de top 4 s'éloigner. Une rencontre qui avait mal débuté pour les Hammers: triple buteur la semaine dernière, Chris Wood provoquait et transformait un penalty pour donner l'avance aux Clarets.

Mais West Ham a rapidement réagi: Michail Antonio a égalisé deux minutes après l'ouverture du score et c'est aussi le Jamaïcian qui a fait pencher la balance dans le camp londonien, huit minutes plus tard. Une courte, mais précieuse victoire (1-2) pour les Hammers qui reprennent la cinquième place et reviennent à trois points de Chelsea.