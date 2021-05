Les premiers mots de Mourinho en tant que (futur) coach de la Roma

Le Special One va retrouver la Serie A après avoir remporté le titre avec l'Inter.

Deux semaines après son limogeage de Tottenham, José Mourinho a déjà retrouvé un poste pour la saison prochaine sur le banc de l'AS Rome. Le technicien portugais a mis en avant les ambitions du club romain pour justifier son choix.

"Après des rencontres avec les propriétaires et Tiago Pinto (directeur général), j'ai tout de suite compris toute l'étendue de leurs ambitions pour l'AS Roma. C'est la même ambition et le même dynamisme qui m'ont toujours motivé et ensemble nous voulons construire un projet gagnant dans les années à venir. L'incroyable passion des supporters de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste et j'ai hâte de commencer la saison prochaine", a expliqué le Special One sur le site du club italien.